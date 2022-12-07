موعد طرح ريلمى لهواتفها الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح الهاتفين اللذان يعملان بنظام تشغيل أندرويد 13، غدا الموافق 8 ديسمبر. وجاءت بعض التسريبات مسبقا لتكشف مواصفات "Realme 10 Pro" حيث يأتى بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.72 بوصة وبدقة عرض 1080 بيكسل. ويزود الهاتف "Realme 10 Pro" بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر من نوع "ISOCELL HM6" بحجم 1.67 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية تتمتع بدقة 16 ميجابيكسل.

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