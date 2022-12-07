مبادرة المتحدة للطفل.. أسباب السلوكيات الخاطئة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مبادرة المتحدة

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أسباب السلوكيات الخاطئة، بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار الخبراء إلى أن السلوكيات الخاطئة عادة تُكتسب من البيئة الخارجية للطفل أو التنشئة الاجتماعية الخاطئة، والتى يترتب على إثرها الكثير من المشكلات التى تنعكس عليه.

مرحلة الطفولة

وتعد مرحلة الطفولة من أكثر المراحل المهمة التى يحتاج فيها الطفل للمزيد من الرعاية والاهتمام.

ويجب على الآباء والأمهات تربية الطفل بشكل سليم خلال فترة الطفولة، لكونها أكثر المراحل تأثيرا فى الإنسان وانعكاسها على مراحل حياته المقبلة.

أسباب السلوكيات الخاطئة

ويتعرض الطفل خلال مرحلة الطفولة إلى عدد من الأسباب التى تؤثر فى سلوكياته، منها:

-اكتساب الكثير من السلوكيات سواء كانت جيدة أو خاطئة.

-كثرة الخلافات الأسرية بين الزوجين، وذلك ينعكس تأثيرها على سلوكيات الطفل.

-التفكك الأسرة نتيجة الطلاق أو الانفصال أو وفاة أحد الأبوين لتأثيرها السلبى على نفسية الطفل وسلوكه.

-محاولة التقليد للمحيطين به سواء كبار أو صغار.

-انخفاض المستوى الثقافى للأسرة وعدم الحرص على تربية وإيضاح الصواب والخطأ.

-التدليل الزائد بين الأهل.

-التفريق فى المعاملة بين الأطفال.

-الشعور بالحرمان العاطفى.

-تعرض الطفل للعنف من الأبوين والتعنيف المستمر.