لإنقاذ خروف.. رجل يخاطر بحياته فى النهر المتجمد

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك خروفا صغيرا ألقى بنفسه فى الماء البارد عن طريق الخطأ. وبعد رؤيته، قرر رجل المخاطرة بحياته لأجل إنقاذ الخروف من مياه النهر البارد، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ميل" البريطانية. وانتشرت الصور للرجل الذى خاطر بحياته دون تردد حتى ينقذ الخروف الصغير، وبدأ يسبح فى منحدرات نهر وارف بيوركشاير ديلز. وأرادت الفتاة التى التقطت الصور توثيق اللحظة حتى تذكر الآخرين بضرورة الرفق على الحيوان.

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