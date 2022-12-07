لسرعة البحث.. «Google Photos» تختبر زرا جديدا

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الشركة وراء اختبار الزر الجديد، تسهيل عملية البحث عن الصور والحصول عليها بسرعة بشكل يتفوق عن أداة "Lens". وسيعمل زر جوجل الجديد على البحث عن الوجوه المتشابهة فى الصور بسرعة بالإضافة إلى السماح للمستخدم بالعثور على المزيد من الصور لنفس الأشخاص. ويتم الاستفادة من الزر الجديد بمجرد الضغط على الشخص الذى تريد البحث عنه فى الصورة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Android Police". ويوفر "Google Photos" للمستخدمين الانتقال بسرعة إلى أداة "Google Lens"، وأيضا الضغط فوق الأشياء للحصول على المزيد من المعلومات. وأشارت جوجل إلى أن ذلك الزر لا يتوفر للجميع حاليا، بل تم إتاحته لعدد قليل من الأشخاص حيث تم طرحه كإصدار تجريبى ثم يتم طرحه بشكل أوسع فى الفترة المقبلة.

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