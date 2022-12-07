صينية تستعين ببطنها لتهريب أجهزة iPhone ومعالجات Intel

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير محلية صينية إلى تهريب سيدة لأجهزة iPhone ومعالجات Intel، وقامت بإخفائها فى بطنها. ونجح ضباط الجمارك الصينية فى رصدها وإيقافها، ولكنها استعانت بـ "بطن صناعية" حتى تظهرها فى صورة سيدة حامل، وبالفعل أخبرتهم أنها حامل بالشهر الرابع. ولكن شك ضباط الجمارك فى كلام السيدة، التى كانت متجهة من حدود ماكاو، وذلك وفقا لصحيفة "الديلى ستار" الصينية. وقام الضباط بتفتيش المرأة ونجحوا فى العثور على أجهزة iPhone ومعالجات Intel فى بطنها مخبأة فيما يبدو أنه نتوء طفل. وتم القبض على تلك المرأة الصينية، وتخضع حلال الفترة الحالية إلى إجراءات قانونية لازمة.

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