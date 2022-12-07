اختبارات لقمر صناعى جديد فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة شينجوا الصينية للأنباء، أنه تم إطلاق قمر الاختبارات الصناعى لـ "نظام تبادل البيانات عالى التردد (VDES)" بواسطة صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-11 واى2" فى الساعة 9:15 صباحا (بتوقيت بكين) ودخل إلى المدار المخطط له.

وأوضحت أنه سيتم استخدام القمر الصناعى بشكل أساسى فى اختبار الاتصالات والتحقق من التقنيات الرئيسية لـ "نظام تبادل البيانات عالى التردد (VDES)" و"نظام التعرف التلقائى (AIS)".

وأفاد مركز الإطلاق بأن هذه العملية تمثل المهمة الـ23 لسلسلة صواريخ "كوايتشو-11".