كلب يقضى على 8 ذئاب وينقذ القطيع

جدة - نرمين السيد - ونجح كلب فى ولاية جورجيا بالولايات المتحدة فى إنقاذ مالكه المزارع الأمريكى الذى يدعى "جون ويرويلر" وحماية قطيعه من هجوم 8 ذئاب. ولم يهرب الكلب أو يتردد فى حماية قطيع "كاسبر" المكون من أغنام وماعز، وإنقاذهم بعد إنهاء حياة الـ 8 ذئاب. وأشار جون "صاحب الكلب" إلى أنه تفاجأ بوجود كلبه "كاسبر" مصابا بجوح خطيرة فى رقبته وجانبيه، وبعدها اكتشف أنه قتل الذئاب وأنقذ القطيع. وأخذه المزارع بعدها للأطباء البيطريين حتى يتلقى العلاج، معلقا: "بقاؤه على قيد الحياة حتى الآن يعتبر معجزة بشرية"، وذلك وفقا لصحيفة "الديلى ستار" البريطانية. ويتم وضع الكلب تحت الرعاية الطبية لمدة أسابيع قليلة حتى يتعافى من تلك الإصابات الخطيرة.

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