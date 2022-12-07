قرار من أبل بشأن أسعار «App Store»

جدة - نرمين السيد - أعلن عملاق التكنولوجيا عن أكبر ترقية لتسعير متجر التطبيقات، أمس الثلاثاء، مع منح المطورين مرونة وقوة جديدة لإدارة الأسعار فى متجر التطبيقات على مستوى العالم.

وتقدم "آبل" الآن للمطورين 700 نقطة سعر إضافية وأدوات تسعير جديدة ستساعدهم فى تحديد أسعار تطبيقاتهم على "App Store" وفقًا للبلدان أو المناطق.

يحصل المطورون أيضًا على نفوذ لإدارة التغيرات فى أسعار الصرف، وأكثر من ذلك، كما أنه من المتوقع أن تفيد هذه الخطوة المطورين حيث سيتمكنون الآن من ضبط أسعار تطبيقاتهم والتحكم فيها عبر 45 عملة و175 واجهة متجر.

وقالت "آبل" فى بيانها الرسمى: "ستكون تحسينات الأسعار الجديدة هذه متاحة للتطبيقات التى تقدم اشتراكات قابلة للتجديد التلقائى اعتبارًا من اليوم، ولجميع التطبيقات الأخرى وعمليات الشراء داخل التطبيق فى ربيع عام 2023، مما يمنح جميع المطورين مرونة وتحكمًا غير مسبوقين فى السعر".

سيمنح نظام تسعير "App Store" المحدث الجديد لجميع المطورين القدرة على الاختيار من بين 900 نقطة سعر.

السعر الجديد يقارب 10 أضعاف عدد نقاط السعر التى كانت متاحة سابقًا لمعظم التطبيقات، حيث سيحصل المطورون الآن على خيار 600 نقطة سعر جديدة، وعند الطلب، 100 نقطة سعر إضافية أعلى.

وتقدم "آبل" أيضًا مجموعة محسّنة من نقاط السعر والتى ستزداد تدريجيًا عبر نطاقات الأسعار (على سبيل المثال، كل 0.10 دولار حتى 10 دولارات ؛ كل 0.50 دولار بين 10 دولارات و50 دولارًا ؛ إلخ)، وهو ما سيعطى المزيد من الخيارات للمطورين العالميين.

ستبدأ نقاط السعر الجديدة من 0.29 دولارًا، وعند الطلب، تصل إلى عشرة آلاف دولار.

والجدير بالذكر أن الترقية الكبيرة من "آبل" واجهت ضغوطًا قانونية وتنظيمية، حيث كانت هناك مزاعم فى وقت سابق من هذا العام، بأن الشركة تحتكر توزيع تطبيقات "iOS" وعمليات الشراء داخل التطبيق، وتمت تسوية الدعوى فى وقت لاحق ووافقت "آبل" على إنشاء "صندوق آبل لمساعدة المطورين".

بالإضافة إلى ذلك، يتهم كبار المطورين مثل "Epic" و"Tinder Apple" بجعل أعمالهم أقل ربحية، ويقال إن عملاق التكنولوجيا يأخذ جزءًا من كل عملية شراء تتم عبر "iOS" أو "Mac App Store" سواء كان ذلك برنامجًا مدفوعًا أو عملية شراء داخل التطبيق أو اشتراكًا داخل التطبيق.

تخضع التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق لرسوم "آبل" بنسبة 30%، وبعد عام، انخفضت نسبة التخفيض للمشتركين المميزين إلى 15%، مما يقلل من الأرباح الإجمالية التى يحصل عليها المطورون.