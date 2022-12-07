اليوم العالمى للطيران المدنى 2022.. كل التفاصيل وتاريخ الاحتفال به

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للطيران المدنى 2022

اليوم العالمى للطيران المدنى يرجع إلى عام 1944؛ حيث اجتمع المندوبون من 54 دولة فى القاعة الكبرى لـ فندق ستيفنز فى شيكاغو؛ بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفى هذه المناسبة، قام المشتركون بإعداد وتوقيع اتفاقية الطيران المدنى الدولى، التى تعرف باسم اتفاقية شيكاغو.

اتفاقية شيكاغو، هى اتفاقية دولية مميزة سمحت منذ ذلك الوقت للشبكة العالمية للطيران المدنى بأن تتطور فى ظل السلام، وبشكل يعود بالنفع على جميع الأمم والشعوب.

اليوم العالمي للطيران المدني 2022

اليوم العالمي للطيران المدني تم التفكير فيه فى عام 1994 كجزء من أنشطة الذكرى الـ 50 لـ منظمة الطيران المدنى الدولى المعروفة باسم "الإيكاو"، إلا أنه لم يعتمد رسميا من الأمم المتحدة إلا فى عام 1996، وفقا لمبادرة منظمة الطيران المدنى الدولى، وبمساعدة من الحكومة الكندية.

وجاء فى وثيقة الإقرار رسميا بالاحتفال بـ اليوم العالمى للطيران المدنى، أن ديباجة الاتفاقية تنص على أن التنمية المستقبلية للطيران المدنى الدولى يمكن أن تساعد كثيرا فى إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه؛ وعلاوة على ذلك، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات وكذلك المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والحكومية الدولية المعنية للاحتفال بـ اليوم العالمى للطيران المدنى.

اليوم العالمى للطيران المدنى 2022

وعلى موقعها الرسمى، كشفت الأمم المتحدة حصاد 75 عامًا منذ تأسيس منظمة الطيران المدنى "الإيكاو"؛ حيث قالت إن شبكة الطيران المدنى الدولى تمكنت من نقل أكثر من 4 مليارات مسافر سنويًا.

وتابعت الأمم المتحدة: "يدعم قطاع النقل الجوى العالمى 65.5 مليون وظيفة، و2.7 تريليون دولار أمريكى فى النشاط الاقتصادى العالمى، حيث يعمل أكثر من 10 ملايين امرأة ورجل فى هذه الصناعة؛ لضمان القيام بـ 120 ألف رحلة، ونقل 12 مليون مسافر يوميًا".

اليوم العالمي للطيران المدني 2022

اليوم العالمى للطيران المدنى.. واستطردت: "تُظهر سلسلة الإمداد الأوسع نطاقًا والتأثيرات المتدفقة والوظائف فى السياحة بفضل النقل الجوى، أن ما لا يقل عن 65.5 مليون وظيفة و3.6% من النشاط الاقتصادى العالمى مدعوم من صناعة الطيران؛ وفقًا لبحث أجرته مجموعة النقل الجوى".