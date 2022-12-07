تفاصيل تعامد القمر على الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - تعامد القمر على الكعبة

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن "القمر وصل لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة مساء أمس عند الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وكان على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة، ومضاء بنسبة 98.3 %، وعلى مسافة 396.535 كيلومتر".

وأشار إلى أن لحظة الاقتران كانت بعنقود نجوم الثريا، ومحاطًا بنجوم لامعة تشمل الدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومنكب الجوزاء والعيوق، وكذلك وجود المريخ الكوكب الأحمر فى قمة لمعانه بالقرب من القمر على قبة السماء.

تعامد القمر على الكعبة

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن القاطنين فى المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام فى الدول العربية والمناطق التى يرى فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهى دقة تطبيقات الهواتف الذكية، مبيناً أن بعد وقت التعامد يظل القمر مشاهداً فى السماء لبقية الليل إلى أن يغرب فى الأفق الشمالى الشمال الغربى مع شروق شمس الثلاثاء.