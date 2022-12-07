توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022.. نصائح مهمة ومفاجآت بالجملة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم
الحمل
فكر جديًا أن تكون أفضل واسعى لتطوير عملك وقدراتك، واقضى وقتًا لطيفًا مع الأسرة والأقاربك.
الثور
تمهل واحسب خطواتك ولا تكن متسرعًا حتى لا تندم، وحافظ على علاقات جيدة مع الأشخاص من حولك.
الجوزاء
اجتهد فى العمل واحرص على الوصول لمكانة أعلى، وتحدث مع شريك حياتك وكن ودودًا معه.
السرطان
اعطى جزء كبير من وقتك لعملك حتى يتحسن وضعك الوظيفى، واهتم بأسرتك.
الأسد
اكمل السير واحذر أن تتعثر ولا تلتفت لمن يريد إيقافك، واخرج فى نزهة مع الأسرة حتى تتحسن الحالة المزاجية.
العقرب
ركز فى العمل فقط وحاول أن تتخطى كافة العقبات، وحاول أن تتخلص من الضغوطات حتى تستطيع المواصلة.
الميزان
طوّر من مهاراتك وحاول تحسين مستواك، وقدم الدعم والمساندة لأسرتك وعائلتك.
الجدى
حافظ على علاقات جيدة مع زملائك فى العمل وتبادلوا الآراء والخبرات، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.
القوس
كن إيجابيًا فى عملك وقم بمهامك الوظيفية ولا تؤجل شيئًا منها، وكن قريبًا من أسرتك وعائلتك.
الحوت
ابذل ما بوسعك فى العمل لتحقق نتائج جيدة ومُرضية، وانهى كافة المشكلات فى حياتك العاطفية والأسرية.
الدلو
استغل خبرانك فى العمل واحص على تحقيق أهدافك، وتعامل مع الأمور الأسرية والعائلية بهدوء وحكمة.
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