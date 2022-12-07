شاومى تدرس إطلاق نموذجين من الحواسيب المكتبية فى الصين

وأفاد موقع "جيزمو تشاينا" التقنى بأن الحاسوبين الجديدين هما: حاسوب بتصميم عامل الشكل الصغير، ويسمى شاومى هوست مينى "Xiaomi Host Mini "، والآخر حاسوب سطح مكتب صغير يشبه جهاز ماك مينى الخاص بشركة آبل.
وبحسب الموقع، من المقرر الإعلان عن الجهازين الجديدين فى نفس حدث إزاحة الستار عن سلسلة هواتف "شاومى 13".
ومع ذلك، لم تكشف الشركة معلومات حول ما إذا كان الجهازين سيتم تشغيلهما بواسطة معالج إنتل "Intel" أو إيه إم دى "AMD"، وتشير التكهنات إلى أنه سيتم بيعهما كمجموعة منفصلة، وسيتم الإعلان عن الأجهزة فى وقت لاحق.
يذكر أن شركة شاومى بدأت رحلتها كشركة برمجيات، وسعت منذ ذلك الحين للاندراج فى عدد من الفئات التكنولوجية، ومنها تصنيع الهواتف والحواسيب والأنظمة البرمجية وحتى الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
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