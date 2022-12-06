يبعد 1500 سنة ضوئية.. البحوث الفلكية: ظهور سديم الجبار فى السماء (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأوضح معهد البحوث الفلكية أن السديم عبارة عن سحب ضخمة من الغازات والغبار، والتى تنتج من انفجار النجوم وبداخل السديم تتشكل النجوم الجديدة عندما تقوم الجاذبية بتجميع الغازات والغبار معًا.

وأشار المعهد إلى أن سديم الجبار يقع فى كوكب الجبار، وهو سديم منتشر يقع على بعد 1500 سنة ضوئية تقريبًا، وهو أقرب منطقة تشكل نجوم رئيسية للأرض، بجوار سديم الجبار "الموجود على يساره فى الصورة"، ويقع سديم دى مايران والذى يتوسط نجم ضخم لامع وبجواره سديم الرجل الراكض، وهو سديم انعكاسى ويتميز باللون الأزرق.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية إن الغبار يظهر حول السديم، كما أن الغبار يتكون فى الغلاف الجوى تالخارجى للنجوم العملاقة عندما تبرد، لافتًا إلى أن كوكبة الجبار تظهر طوال الليل خلال هذه الفترة من العام.