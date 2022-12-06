شاومى باعت 300 مليون هاتف من سلسلة Redmi Note

جدة - نرمين السيد - وكشفت شاومى مؤخرًا عن نسبة مبيعات Redmi Note فى أسواق الهند منذ إنطلاق العلامة التجارية فى 2014، حيث وصلت مبيعات الشركة لـ 72 مليون وحدة.
وبعد أن أوضحت شاومى مبيعات العلامة التجارية فى الأسواق العالمية اليوم، فتكون أكثر بزيادة 60 مليون وحدة عن 2021.
وتبرز هذه الإعلانات أن سلسلة Redmi Note من أعلى الإصدارات مبيعًا فى العالم، حيث احتلت شاومى المركز الثالث عالميًا فى شحنات الهواتف الذكية.
يشار إلى أن شاومى توسعت فى عددًا من منافذ فى الأسواق العالمية لزيادة مبيعات الهواتف.
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