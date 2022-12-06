احتفالات عارمة للمغاربة بعد التهام «أسود الأطلسى» لـ «الماتادور الإسبانى»

جدة - نرمين السيد - حقق المنتخب المغربى انتصارًا تاريخيًا على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح 3ـ0 خلال المواجهة التى جمعت بينهما فى دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، وتأهل "أسود الأطلسى"، لدور 8 كأول منتخب عربى فى التاريخ يصل إلى هذه المرحلة من بطولة كأس العالم.





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