اعتقال رجل ألقى بيضة على الملك تشارلز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة المحلية فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، للاشتباه فى قيامه بالاعتداء العام بعد إلقاء بيضة فى اتجاه ملك بريطانيا تشارلز أثناء قيامه بجولة خلال زيارته لبلدة لوتون شمال غربى لندن.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد متحدث باسم الشرطة اعتقال المشتبه به فى الواقعة. وفى الشهر الماضى، اعتقلت الشرطة رجلًا بعد إلقاء بيض على تشارلز وزوجته كاميلا أثناء إحدى الفعاليات فى شمال إنجلترا.

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