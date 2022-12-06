من «أسود الأطلس» لـ «راقصو السامبا».. حكاية ألقاب منتخبات كأس العالم

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز الألقاب "راقصو السامبا"، والسامبا هى الرقصة الشهيرة للبرازيل، لذلك يحمل المنتخب البرازيلى، الأكثر ترشيحًا للفوز بكأس العالم للعام 2022 هذا اللقب.

أما المنتخب الهولندى، فله لقبين "المنتخب البرتقالى" ونلك نظرًا للون ملابس لاعبى المنتخب البرتقالية، و"الطواحين"، وذلك لأن أول طاحونة هوائية لضخ المياه أسست فى هولندا منذ ما يقارب الـ 600 عام، بحسب ما ذكرته "العربية".

ويعرف المنتخب الأرجنتينى ب"راقصو التانجو"، نسبة إلى الرقصة الشهيرة فى الأرجنتين.

والمنتخب الكرواتى يلقب بـ "فاترينى" أى "الناريون"، وهذا يعود إلى ألوان قميص الفريق إضافة إلى الحماس الذى يظهره جمهور المنتخب.

ويلقب المنتخب الفرنسى بـ "الديوك"، حيث يضع الاتحاد الفرنسى لكرة القدم رمز الديك للمنتخبات الخاصة به، كما أن الديك هو الشعار التاريخى لفرنسا، وأتت التسمية من اللغة اللاتينية، ولذلك يلقب لاعبو المنتخب بالديوك الفرنسية.

أما المنتخب الإنجليزى فيعرف بمنتخب "الأسود الثلاثة"، واللقب يعود إلى أن الأسود هى من الحيوانات التى ارتبطت بإنجلترا والأسود موجودة على شعار المنتخب الإنجليزى الرسمى، ومن هنا جاء اللقب.

و"أسود الأطلس"، لقب منتخب المغرب، ومصدر اللقب هو الأسود التى كانت تعيش فى جبال الأطلس، لذلك لقب لاعبو المنتخب المغربى بأسود الأطلس.

ويلقب المنتخب البرتغالى بـ "برازيل أوروبا" نسبة إلى مهارات فريقه القوية التى تشبه مهارات المنتخب البرازيلى بأمريكا الجنوبية.

ويعرف المنتخب السويسرى بلقلب "لاناتى"، وتعنى الفريق الوطنى باللغة الفرنسية، وذلك نتيجة تحدث سويسرا بعدة لغات منها الألمانية والإيطالية.

وإسبانيا يعرف منتخبها بـ "الماتادور"، نسبة إلى رياضة مصارعة الثيران التى تتمتع بشعبية كبيرة فى إسبانيا.