استعمال الهاتف أثناء الشحن.. أخطاء تدمر بطاريتك

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى عدد من الأخطاء التى لابد من تجنبها لأجل الحفاظ على صحة البطارية وإطالة عمرها.

وأوضح الخبراء أن الأجهزة الحديثة تحتوى على بطارية من نوع "الليثيوم أيون" والتى تعرف بأنها قوية وتطول مدة عملها حتى يوم، ولكن هناك بعض الأضرار التى تدمرها، مثل:

-اكتمال الشحن حتى 100%:

يعتقد البعض أن اكتمال شحن بطارية الهاتف حتى 100% يطيل من عمر البطارية، ولكن ذلك لا يصلح للبطاريات ذات نوع "الليثيوم".

-التفريغ التام للبطارية:

يعد تفريغ البطارية إلى الصفر من الأمور الخاطئة لتسببها فى نقص العمر الافتراضى لبطاريات الليثيوم، فبمرج بلوغ الشحن إلى 5 أو 10% يجب توصيله بالشاحن على الفور.

-شحن الهاتف كلما نقص:

يتفادى البعض تفريغ شحن الهاتف لذا يبدأون فى شحنه كلما نقص لأن ذلك يدمر البطاريات "الليثيوم أيون".

-استخدام الهاتف وقت الشحن:

يتسبب التفريغ المباشر للبطارية أثناء الشحن فقدان دورات الشحن والتفريغ، وذلك أمر لا ينصح به إلا فى الحالات الضرورية.