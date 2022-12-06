أثناء الاستمتاع بالطبيعية.. صيادان ينقذان سلحفاة عاجزة من القرش

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الصيادان أثناء وجودهما على متن قارب بوجود هجومات من قرش مفترس على سلحفاة بحرية عاجزة لأجل التهامها. ووجد كاى سيرفانس وصديقه أثناء استمتاعهما بالطبيعة بالقرب من أباكو فى بجزر الباهاما، هجوم عنيف بين السلحفاة والقرش. وكانت تلك السلحفاة فى طريقها إلى القارب، لذا قررا الاثنان تقديم المساعدة لها وإنقاذها من فك القرش المفترس. وكانت السلحفاة تقذف زعانفها الأمامية لدفع نفسه على القارب وسرعان ما يسحبه القرش مرة أخرى إلى الماء. ولكن عندما كان يستدير القرش إلى اليسار تتمكن السلحفاة وقتها من التحرر والطفو فى الماء. ونجحا الرجلان فى الإمساك بها وإنقاذها ونقلها إلى مكان أكثر أمانا، وشعر الإثنان أنهم فى مهمة لإنقاذ السلاحف من سمك القرش، وقرروا الابتعاد عن المكان لإطلاقها مرة أخرى فى الماء.

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