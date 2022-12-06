وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن (بدر جمادى الأولى) سيكتمل ويبلغ لمعانه 99.9%، فى تمام الساعة السادسة و9 دقائق، حيث يشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل ثم يغرب عند شروق الشمس فى صباح اليوم التالى.
وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (القمر البارد) دلالة على دخول الشتاء، كما يعرف باسم (قمر الليالى الطويلة) لأن ساعات الليل تكون أطول من ساعات النهار فى الشتاء، كما يُعرف أيضا بقمر (عيد الميلاد/الكريسماس).
وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
وبالنسبة لظهور كوكب المريخ، أوضح أستاذ الفلك أن الكوكب الأحمر (المريخ) سيكون فى أقرب وضع له بالنسبة للأرض فى ذلك اليوم، حيث يكون في وضع التقابل مع الشمس، التى تضيئ وجه المريخ بالكامل فيكون أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى العام.
وأكد أن هذا هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المريخ، علما بأن بدر القمر سيترائى على مقربة من المريخ طوال الليل فى ذلك اليوم أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمر «عيد الميلاد» وكوكب «المريخ» الأحمر يزينان السماء.. بعد غد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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