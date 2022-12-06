بعد شعوره بالملل والفراغ فى عمله.. موظف يقاضى شركته بـ أيرلندا

جدة - نرمين السيد - وأشار الموظف الذى يدعى "أليستر ميلز" ويعمل مديرا ماليا إلى أنه يشعر بالملل والفراغ لكونه لا يعمل شيئا، وفى النهاية يتلقى راتبه السنوى 126 ألف دولار.

وقال إنه يقضى معظم وقته فى قراءة الصحف، وتناول الطعام، والتنزه، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح الموظف أنه يذهب الشركة ويشغل جهاز الكمبيوتر الخاص به ويلقى نظرة على رسائل البريد الإلكترونى، ولكنه لا يجد أى رسالة أو اتصالات لها علاقة بالعمل.

وأضاف أنه يذهب إلى العمل يومين فقط طوال الأسبوع ولم يجد شئ يفعله لذا يعوده لمنزله مبكرا بعد شعوره بالفراغ الشديد.

ولفت إلى أنه على الرغم من ترقيته فى عام 2010، فقد أُجبر على أخذ إجازة مرضية لمدة 3 أشهر بعد تعرضه للتنمر فى العمل.

ولكنه عاد إلى العمل بعد اتفاق بحصوله على نفس مكانته وراتبه لكن ذلك لم يعجبه وقرر مقاضاة الشركة.