طريقة سهلة لاسترجاع كلمة مرور الـ Wi-Fi

جدة - نرمين السيد - وكشف خبراء التقنية عن طرق وخطوات سهلة يمكن اتباعها عبر جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بالمستخدم.

ويمكن استرجاع كلمة مرور الواى فاى على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز من خلال خطوات بسيطة، وهى:

وأوضحوا أنه يجب أن يكون الجهاز يعمل بنظام ويندوز ومتصلا بالشبكة فى الوقت الذى تم تخزين كلمات المرور للمرة الأولى لحفظها فى الإعدادات الخاصة بالمستخدم.

وللحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكة "Wi-Fi" عبر أجهزة الويندوز:

-النقر على زر "start" ثم اختيار لوحة التحكم ثم الشبكة والإنترنت وبعدها نختار مركز الشبكة والمشاركة.

-ننقر فوق اسم شبكة "Wi-Fi".

-وفى صفحة حالة Wi-Fi نختار فوق خصائص الشبكة اللاسلكية ثم علامة التبويب الأمان.

-نحدد المربع الذى بجانب إظهار الأحرف لعرض كلمة المرور.