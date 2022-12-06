الصين: اكتشاف لوحة حجرية عمرها أكثر من 700 عام

جدة - نرمين السيد - وقال أكاديمى مختص فى الأدب والتاريخ فى محافظة لونجياو "قوه يينج جيه"، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية، إن اكتشاف هذه اللوحة له قيمة عالية لدراسة تاريخ الحضارة فى أسرة يوان، مضيفا أن ارتفاع اللوحة يبلغ 1.52 متر وعرضها 0.76 متر وسمكها 0.26 متر، وهى مصنوعة من الحجر الأزرق مع قبة فى أعلاها، والحروف على الجانب الأمامى من اللوحة واضحة فى 18 سطرا، مشيرا إلى أن اللوحة سجلت مزايا وفضائل أسرة محلية تدعى "عائلة وانج".

وأوضح أن نقش اللوحة يصف أعمال أسلاف وانج الذين كانوا يشتغلون بالزراعة طوال حياتهم، وكانوا يعملون بجد فى الحقول واشتروا منازلهم، ويرعون شيوخهم، ويساعدون الفقراء، لذا قام أجداد وانج بإعادة بناء المقابر وإقامة اللوحة كنصب لتذكر مزاياهم وفضائلهم.