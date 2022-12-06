لتطوير المركبات الفضائية.. افتتاح مركز أبحاث متخصص بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة شراء الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز أبحاث متخصص لتطوير مركبات فضائية مسيرة قابلة لإعادة الاستخدام، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لاكتساب المزيد من تكنولوجيا الفضاء المتقدمة.





وذكرت إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن "المركز افتتح فى جامعة سول، للبحث فى التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المركبات الفضائية المسيرة القابلة لإعادة الاستخدام". وأضاف البيان أن "الإدارة تخطط لاستثمار حوالي 35.3 مليار وون (27 مليون دولار) بحلول عام 2028 فى المركز الذى سيضم أكثر من 240 باحثا من 14 جامعة و4 شركات بما فى ذلك شركة (هانهوا) للفضاء والمعهد الكورى لأبحاث الفضاء".

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