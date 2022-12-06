أخلاقنا الجميلة.. احذر التنمر «سلوك مدمر» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، التأثيرات السلبية الناتجة عن التنمر.

أخلاقنا الجميلة

التنمر

ويعد التنمر من السلوكيات العدوانية التى يمارسها الفرد بمختلف الأعمار سواء طفل فى المدرسة أو بالغ فى الجامعة أو العمل.

وأشار الخبراء إلى أن التنمر هو إلحاق الضرر أو الإساءة للفرد من قبل شخص أو مجموعة سواء بالإيذاء اللفظى أو الجسدى أو العاطفى.

أضرار التنمر

وينتج عن تعرض الفرد للتنمر عدد من الأضرار سواء النفسية أو الاجتماعية، منها:

-ضعف ثقة الفرد بنفسه.

-التعرض للاضطرابات النفسية والتى ينتج عنها أعراض الاكتئاب، حيث قد يصل بالفرد إلى الأفكار الانتحارية.

-تعرض الفرد لبعض الاضطرابات الصحية مثل الشعور بالأرق وانعدام الشهية عن الطعام.

-تكوين الأفكار العدوانية لدى الفرد، لذا يتسبب فى خلق شخصية متنمرة جديدة.

-تدهور السلوكيات العامة للفرد وظهور التصرفات العدوانية العنيفة.

-الرغبة المستمرة فى العزلة الاجتماعية وعدم التواصل أو الجلوس مع الآخرين.