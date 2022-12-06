تصميم هاتف OnePlus 11 الجديد (صورة)

جدة - نرمين السيد - انتشرت على مواقع الإنترنت صورًا تكشف عن تصميم هاتف OnePlus 11، وتُظهر الصور التصميم الدائرى كبير الحجم لوحدة الكاميرا الخلفية، والتى تشمل 3 مستشعرات، كما يتميز الغطاء الخلفى بتصميم منحنى، كما يعود هذه الإصدار بزر التنبيهات المنزلق.





ويتوفر هاتف OnePlus 11 باللون الأسود Volcanic مع لون Forest أيضًا، ويحتوى على شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+. ويأتى الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة عشوائية 16 جيجا باين رام. وتضم إعدادات الكاميرا مستشعر IMX890 رئيسى من سونى بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر IMX581 بدقة 48 ميجا بيكسل، وزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتى مستشعر IMX709 الثالث، بدقة 32 ميجا بيكسل وعدسات Telephoto لتكبير بصرى لمرتين.

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