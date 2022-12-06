جوجل يحتفى بـ ميلاد عبد الحسين عبد الرضا.. اعرف تاريخه

جدة - نرمين السيد - عبد الحسين عبد الرضا

واحتفى جوجل بـ ميلاد عبد الحسين عبد الرضا بوضع صورة له على صدر صفحته الرئيسة تكريما له على مسيرته الفنية الكبيرة.

ولد الفنان الكويتى الكبير عبدالحسين عبدالرضا فى الـ 6 من شهر ديسمبر عام 1939، ورحل فى الـ 11 من شهر أغسطس عام 2017.

ويعد عبد الحسين عبد الرضا أشهر فنانى الخليج؛ حيث يعد رائدًا من رواد التمثيل فى الخليج العربى؛ بما قدمه من أعمال سياسية ومسرحية أرًّخت لأبرز ما حدث فى القرن العشرين.

وبدأ عبد الحسين عبد الرضا رحلته الفنية فى بداية الستينيات من القرن العشرين؛ حيث قدم عددًا من الأعمال المسرحية، كما كانت بدايته أمام الفنان الكبير الراحل زكى طليمات، وله أدواره المؤثرة التى لا تنسى، وخصوصا الأدوار التى تجسد فترات تحرر الدول العربية من الاستعمار.

وتزوج عبد الحسين عبد الرضا 4 مرات خلال حياته، كما رزق بـ 5 أولاد هم "عدنان ومنى ومنال وبيبى وبشار".

وعرف الفنان الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا بجمال صوته؛ حيث كانت له تجربة فى الغناء إلى جانب التمثيل، فى أوبريت دورة كأس الخليج 17.

عبد الحسين عبد الرضا

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عبد الحسين عبد الرضا التلفزيونية من خلال مسلسل يسمى "سيلفى" 2017، والذى مثّل فيه حلقتين بعنوان قلب أبوى مع الفنان ناصر القصبى.

وكان عبد الحسين عبد الرضا قد تقلَّد عددًا من المناصب، ومن بينها مالك ورئيس مركز الفنون للإنتاج الفني التلفزيونى والمسرحى، والرئيس الفنى فى مجلس إدارة المسرح العربى، كما تقلد منصب نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين.