تشيلى فى حالة تأهب إزاء نشاط بركان فيلاريكا

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أنه منذ أكتوبر الماضى، كان جبل فيلاريكا الذى يبلغ ارتفاعه 2847 مترًا موقعًا لانفجارات الغاز والزلزال، مع اندلاع أعمدة نارية يصل ارتفاعها إلى 220 مترًا تنطلق من بحيرة الحمم البركانية.
وصرح الفارو أميجو رئيس الشبكة الوطنية لمراقبة البراكين بأنه لا يمكن التكهن بموعد ثوران البركان، إلا أن الظروف مواتية بحسب التقييمات اليومية للنشاط البركانى فى الموقع.
ويقع موقع البركان المكسو بالجليد على مدينة بوكون التشيلية، التى يبلغ عدد سكانها نحو 28 ألف شخص يعيشون على بعد 15 كيلومترا فقط من القمة.
وتعد بحيرات المنطقة وغاباتها المورقة نقطة جذب سياحى شهيرة، حيث يقصدها حوالى 10 آلاف زائر كل صيف، وفقًا للأرقام الرسمية.
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