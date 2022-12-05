لأول مرة.. الأمير هارى يكشف عن تفاصيل الزواج فى العائلة الملكية

جدة - نرمين السيد - نشرت منصة "نتفليكس" مقطعًا دعائيًا جديدًا للمسلسل الوثائقى الخاص بالأمير هارى وزوجته، ميجان ماركل، والذى سيسرد فيه الزوجان تفاصيل جديدة عن حياتهما والتحديات التى أجبرتهما على التنحى عن منصبيهما فى العائلة الملكية.





وتحدث هارى عن ألم ومعاناة السيدات اللواتى يتزوجن من العائلة الملكية، مبرزًا أنه هو وزوجته فقط يعرفان "الحقيقة الكاملة" عن قصتهما، وذلك فى المقطع الدعائى الجديد للوثائقى، الذى ينتظر أن يجرى إطلاقه يوم 8 ديسمبر الجارى.

وقال هارى مخاطبًا العائلة الملكية والإعلام: "هناك تسلسل هرمى للعائلة كما تعلمون، وهناك تسريبات ولكن هناك أيضًا زرع للقصص، إنها لعبة قذرة".

وأضاف: "ألم ومعاناة النساء اللواتى يتزوجن فى هذه المؤسسة، يغذى الجنون، شعرت بالرعب، لم أرغب فى أن يعيد التاريخ نفسه".

وتابع: "لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة، نحن فقط من يعرفها".

وكانت نتفليكس وعدت بأن يقدم المسلسل نظرة غير مسبوقة ومتعمقة للزوجين، اللذين سيشاركان الجانب الآخر من قصة حبهما، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح أوميد سكوبى، كاتب سيرة هارى وميجان، فى وقت سابق أن هذا المسلسل الذى يتوزع على 6 حلقات، سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التى واجهاها.

وظهر هارى بمقطع فى العرض الدعائى الأول، وهو يقول: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة".

وأشارت ميجان إلى أنه عندما تكون التحديات كبيرة جدًا، متسائلة: "أليس من المنطقى سماع جانبنا من القصة؟".