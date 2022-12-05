جوجل تكشف النقاب عن نظام Android 13 للتلفاز الذكى

جدة - نرمين السيد - ويتميز Android 13 بواجهات برمجة تطبيقات جديدة للشاشة الكبيرة لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات تعمل بشكل جيد على جميع أنواع الأجهزة. ويمكن أيضًا للتطبيقات استخدام التوجيه الصوتى الاستباقى لمعرفة الجهاز الموجه والتنسيقات المدعومة قبل إجراء AudioTrack. ويوجد كذلك تحسينات على إدارة الطاقة لأنظمة الاستعداد منخفضة الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول وضوابط الإدخال. كما تعكس عناصر التحكم فى خصوصية النظام حالات مفاتيح كتم صوت الأجهزة، كما أنه على جهاز التحكم عن بعد، ثم تحديث عناصر تحكم المستخدم للوصول إلى الميكروفون المساعد. وتسمح واجهة برمجة تطبيقات تخطيطات لوحة المفاتيح الجديدة الاختيار بين تخطيطات اللغات المختلفة للوحات المفاتيح الخارجية.

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