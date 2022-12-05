«الاحتجاب».. حدث نادر للغاية يظهر فى سماء مصر الليلة

وأوضح المهندس ماجد أو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن ظاهرة الاحتجاب تحدث عندما يختفى جسم سماوى بواسطة آخر يمر بينه وبين الراصد، إذ يستخدم مصطلح "الاحتجاب" عادة عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب فى دائرة البروج.
وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رصدها إلا من خلال جزء صغير من سطح الأرض، وذلك نتيجة قرب القمر كثيرًا إلى الأرض مقارنة بالأجرام السماوية الأخرى، وهو ما يجعل موقعه الدقيق فى السماء يختلف كثيرًا اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض، حيث يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبى الأرض وذلك بمقدار حوالى درجتين إلى أربعة أضعاف قطر البدر.
وأضاف أبو زاهرة أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبى الأرض، فإنه من الممكن ظهوره على بعد درجتين فقط من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، إلا أنه بالنسبة لباقى مناطق العالم يُرصد القمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة إنه من الأفضل استخدام التلسكوبات الكبيرة، والتى تقدم للراصد عرضًا أفضل للحدث، فى حين يجب الحرص على أن يكون مستوى التكبير ضمن الحد المسموح للحفاظ على كامل جسم القمر داخل مجال الرؤية.
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