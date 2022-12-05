بلون جديد.. موتورولا تطرح «Edge 30 Fusion»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى استعدادها لطرح هاتف جديد بلون مميز "Viva Magenta" خلال الشهر الجارى. ويأتى الهاتف "Edge 30 Fusion" بشاشة من نوع "P-OLED" وبقياس 6.55 بوصة وبجودة عرض FHD+. ويزود هاتف موتورولا بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بكسل فائق الدقة، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 4400 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات أى يتم شحن الهاتف خلال 20 دقيقة. ويتوفر "Edge 30 Fusion" فى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة بسعر 799 دولار أى 19600 جنيه مصرى.

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