تفاصيل مهمة عن «يوم التطوع العالمى»

جدة - نرمين السيد - يوم التطوع العالمى

ويعد يوم التطوع العالمى هى احتفالية سنوية تحدث فى 5 ديسمبر من كل عام لأجل شكر المتطوعين على جهودهم المبذولة لأجل تطوير المجتمعات وتوعية المواطنين.

ويتم الاحتفال بيوم التطوع العالمى منذ 1985 بعد اختيار الأمم المتحدة لتاريخ 5 ديسمبر من كل عام.

بداية الاحتفال

وقررت الأمم المتحدة اختيار يوم للاحتفال بالمتطوعين وذلك منذ 17 ديسمبر 1985، والذى استهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما حثت على اتخاذ التدابير لزيادة الوعى بأهمية إسهام الخدمة التطوعية.

ويُنظم ذلك الحدث من قبل المنظمات غير الحكومية التى منها الصليب الأحمر والكشافة، كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعى الأمم المتحدة وهو برنامج عالمى للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.

هدف يوم التطوع العالمى

ويستهدف يوم التطوع العالمى التركيز على القوة الجمعية لإنسانيتنا لأجل صنع تغيير إيجابى بالعمل التطوعى.

وتحرص الأمم المتحدة خلال برنامجها فى ذلك اليوم على التعرف على العمل التطوعى وتعزيزه بكافة أنحاء العالم.

ويعتبر يوم التطوع العالمى فرصة يتم استغلالها لأجل الاحتفال وشكر الناس بمختلف أنحاء العالم الذين يكرسون وقتهم وجهودهم للخدمة التطوعية.

برنامج التطوع للأمم المتحدة

ويسعى برنامج متطوعى الأمم المتحدة لأجل إضافة آلاف المتطوعين سنويا، لأجل إنشاء برامج وطنية لتعزيز العمل التطوعى فى البلدان والحفاظ عليه.

ومن الممكن تحقيق خدمة التطوع عبر الإنترنت وذلك من دعم الأنشطة التنموية عبر الإنترنت للمساهمة فى السلام والتنمية وتحقيق الأهدف الإنمائية.