للاستمتاع وقت الدردشة.. خطط جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - ويعمل تطبيق واتساب خلال الإصدار التجريبى الجديد على إضافة مايزيد عن 21 رمزا تعبيريا جديدا بالإضافة إلى تغيير مظهر الرموز الأخرى الموجودة.
وخلال الإصدار الجديد يخطط واتساب لتحديث 8 أشكال من تلك الرموز التعبيرية بجانب الرموز الجديدة حتى تصبح الدردشة أكثر متعة لدى المستخدمين.
وأشار التطبيق إلى أنه يمكن لبعض المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار تجريبى من Google Play رؤية الـ 8 رموز الجديدة، لكن الـ 21 الآخرين لا يظهرون فى الوقت الحالى.
ولم يكشف التطبيق "واتساب" موعد طرح الإصدار الرسمى الجديد، ولكنه من المعتقد خلال الأسابيع المقبلة.
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