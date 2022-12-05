شرط غريب فى الدعوة.. عروس تجبر الحاضرين على ارتداء اللون الأبيض

جدة - نرمين السيد - قررت فتاة أمريكية تدعى "كاميلا" إعداد مفاجأة تبهر بها الحاضرين فى حفل زفافها.
وقامت الأمريكية بدعوة الأصدقاء والأقارب لمشاركتها الحفل، ولكنها وجهت طلب إليهم خلال "دعوة الزفاف" وهو ارتداء اللون الأبيض للرجال والنساء، وفقا لما جاء فى صحيفة "نيو يورك بوست".
وأثار الشرط المكتوب فى الدعوة حالة من الجدل بين الضيوف، بسبب كتابتها: "منوع الدخول سوى بالملابس البيضاء"، كما أنه من المعروف أن اللون الأبيض هو اللون المعتاد لفستان العروسة فى حفلات الزفاف.
وبالفعل التزم الحاضرين بشرطها الغريب، حتى ظهرت فى حفل زفافها باللون الوردى، ولجأت إلى تلك الفكرة حتى تأتى بلون مختلف يوم زفافها بدلا من الأبيض المعتاد.
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