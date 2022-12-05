طريقة سهلة لتنظيف وتصليح مفاتيح الكيبورد العالقة

جدة - نرمين السيد - مفاتيح الكيبورد العالقة وأشار خبراء التقنية إلى أن هناك بعض الخطوات التى تساعد فى إصلاح المفاتيج العالقة بـ "الكيبورد". وأوضحوا أن تلك المشكلة تواجه الكثير بسبب إعاقة السوائل أو الشوائب لحركة المفتاح. ولكن هناك خطوات بسيطة تساعد فى تنظيف أزرار لوحة المفاتيح، وفقا لموقع "ويكى هاو" منها: تصليح المفاتيح العالقة -فصل لوحة المفاتيح أو نزع البطارية وإيقاف تشغيل الجهاز أو فصله عن الكهرباء. -استخدام الهواء المضغوط على لوحة المفاتيح بسبب دوره فى تخلص المفاتيح العالقة من الغبار والشوائب. -مسح لوحة المفاتيح بقطعة قطنية مبللة بالكحول، واستخدامها على طرف كل مفتاح للتخلص من الدهون والسوائل الجافة. -الاستعانة بعود الأسنان أو مشبك الورق المفتوح للتخلص من الشوائي الموجودة تحت المفاتيح.

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