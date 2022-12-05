عبر تيك توك.. تحد جديد ينهى حياة المشاركين

جدة - نرمين السيد - وظهر مؤخرا تحد عبر "تيك توك" يشجع المستخدمين على وضع اللاصقات على أفواههم لفترة طويلة، اعتقادا بأن ذلك يشجعهم على استنشاق كمية أكبر من الأكسجين كما يساعد فى فقدان الوزن.

وأشار تقرير جاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن التحد الجديد يجعل مشاركيه يتمتعوا بفقدان الوزن وتحسين النوم وتحسين تدفق الهواء وراحة الجسم وإيقاف الشخير وسهولة النوم.

وقال الدكتور راج داسجوبتا، أخصائى النوم فى جامعة جنوب كاليفورنيا، إن ذلك التحدى يساعد فى استرخاء عضلات الحلق أثناء النوم، والذى يسبب إعاقة المسالك الهوائية وعدم إرسال الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة عملية التنفس.

وأضاف أن وضع اللاصقات على الفم ينتج عنها بعض الأضرار الخطيرة التى منها الاختناق وإعاقة التنفس، وانقطاع النفس الانسدادى للنوم.

كما أشارت ميجان آكو، أخصائية أمراض الرئة والنوم فى جامعة ميشيجان، إلى أن تلك اللاصقة تحد من تدفق الهواء وخصوصا للأفراد الذين يعانون من احتقان الأنف أو انحراف الحاجز الأنفى.