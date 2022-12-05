عودة 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد مهمة استمرت 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "شينجوا" الصينية للأنباء أن رواد الفضاء الثلاثة، تشن دونج وليو يانج وتساى شيوى تشه، كانوا يشرفون على الفترة النهائية المحورية من تشييد محطة الفضاء التى اكتملت فى نوفمبر الماضى، فيما وصل طاقم جديد من 3 رواد فضاء صينيين إلى المحطة على متن سفينة الفضاء شنتشو-15 يوم الأربعاء الماضى لتولى زمام الأمور مكانهم، وأعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينى أن رواد الفضاء كانوا فى حالة جيدة، وأن مهمة ((شنتشو-14)) كانت ناجحة.
وكان رواد الفضاء الثلاثة قد ذهبوا إلى المحطة الفضائية فى الخامس من يونيو، وأنجزوا أعمالا متعددة خلال مهمتهم، من بينها الإشراف على العديد من عمليات الالتقاء والالتحام، وأداء 3 أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية حية، وإجراء العديد من التجارب العلمية والتقنية.
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