أسترالية تنفق 110 آلاف جنيه إسترلينى لتصبح بملامح باربى

جدة - نرمين السيد - وأجرت تلك السيدة التى تدعى "تارا جاين" عددا من العمليات الجراحية لتغيير شكل جسدها وملامحها حتى تتحول إلى هيئة الدمية باربى.
وأطلقت تارا على نفسها أنا الإصدار المحدود من دمية باربى الأسترالية، وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
وخضعت لعملية تجميل فى الأنف، وزراعة الأرداف، والقشرة، والبوتوكس، والفيلر، وأشار الأطبار إلى أنها أدمنت الجراحات التجميلية.
وأنفقت تارا حوالى 110 آلاف جنيه إسترلينى على العمليات التجميلية حتى تتشابه ملامحها مع باربى حتى تتباهى بمظهرها فى الأماكن العامة.
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