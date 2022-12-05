أمازون تستعد لاستئناف إعلاناتها على تويتر بـ 100 مليون دولار سنويًا

جدة - نرمين السيد - حيث كشف مسؤول فى الشركة أن أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على منصة تويتر بحوالى 100 مليون دولار سنويًا، متابعًا: "نحن فى انتظار بعض التعديلات الأمنية لاستئناف إعلانات الشركة، وفقًا لما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان إيلون ماسك أن شركة أبل استأنفت بالكامل إعلاناتها على تويتر، مؤكدًا أن الشركة هى أكبر معلن لدى موقع التغريدات.

يذكر أن أمازون واحدة من الكثير من الشركات التى أوقفت إعلاناتها على تويتر بعد استحواذ ماسك عليها، بحسب "العربية".

وتوترت العلاقة بين أبل وماسك الأسبوع الماضى بعد زعمه أن أبل تهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها.

وبعد أيام التقى إيلون ماسك بالرئيس التنفيذى لأبل "تيم كوك" بمقر تويتر بولاية كاليفورنيا لتهدئة الأوضاع، وتوصل الطرفان لتفاهم بعد محادثة بناءة، بحسب ما أعلن ماسك الخميس الماضى، وأوضح أن كوك أكد أن أبل لم تكن لتحذف تطبيق تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها "أبل ستور".