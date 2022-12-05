3 خطوات لتأمين الحسابات الشخصية على الهاتف المحمول

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أنه لابد من اتباع وتفعيل عدد من أكواد الأمان على الحساب الشخصى.
وأوضح أنه لابد اتباع 3 معايير لتأمين الحساب ومنها تفعيل بصمة اليد أو الوجه، واختيار بعدها باسورد بها أرقام وحروف وكل فترة يتم تغير الباسورد، والأخيرة استخدام تفعيل الأمان بالمصادقة الثنائية أو طلب الرمز على الهاتف الشخصى".
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