توقعات الأبراج اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022.. نصائح فى العمل وتحسن عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

تماسك لتتخطى الصعاب وتواصل العمل والسير نحو أهدافك، واهتم أكثر بشريك حياتك.

الثور

أهدأ وتعامل مع الأمور بحكمة وتصرف بعقلانية، وتحدث مع شريك حياتك وأفراد الأسرة وخصص وقتًا لهم.

الجوزاء

استغل مهاراتك وقدراتك وخبرتك لتحسن وضعك فى العمل، وحافظ على قوة علاقاتك العاطفية والأسرية والعائلية.

السرطان

ركز فى عملك ولا تشتت انتباهك بأمور أخرى حتى لا تتأثر سلبًا، وكن قريبًا من أفراد الأسرة والعائلة.

الأسد

جدد طاقتك ونشاطك وحافظ على شغفك لتتميز فى عملك، وقدم الدعم والمساندة لشريك حياتك وأفراد أسرتك.

العذراء

ابذل قصارى جهدك فى العمل لتحقق ما تريد، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

العقرب

اسعى لتحقق أحلامك وكن مثابرًا ولا تيأس، وكن ودودًا مع شريك حياتك وأسرتك.

الميزان

تعاون مع زملائك فى العمل وحافظ على علاقات جيدة معهم، واسترجع الذكريات الجميلة مع شريك حياتك وكن لطيفًا معهم.

الجدى

وحاول إنهاء كافة المشكلات فى العمل وتخطى العقبات، واحتوى شريك حياتك.

القوس

ابحث عن أفكار جديدة فى العمل وابتعد عن الروتين، والتقط أنفاسك وخذ قسطًا من الراحة لتستطيع المواصلة.

الحوت

جدد دوافعك فى العمل لتحقق النجاح، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك حياتك.

الدلو

اكمل طريقك ولا تلتفت لمن يحاول تعطيلك، اخرج فى نزهة مع الأسرة لتتخلص من الضغوطات.