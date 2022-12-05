فى اللحظة الأخيرة.. أب ينقذ ابنته الصغيرة من أنياب الذئب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو الأب لحظة نزوله من سيارة العائلة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة من العمر عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب برى من نوع "القيوط".

وهرع الأب تجاه طفلته فور سماعه صراخها، بينما كان الذئب فى هذه اللحظة يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذى فر بعيدًا.

وأوضح أربيل إلياهو، والد الطفلة، أنه سمعها تصرخ وتبكى وظن أنها سقطت ورأى الذئب هناك، بحسب ما ذكره موقع "سى إن بى سى".

والتقطت كاميرا الباب الخاصة بالعائلة ما حدث فى حوالى الساعة 3:45 ظهرًا.

وبعد أن أمسك أرييل بابنته وألقى بزجاجة ماء على ذئب البرارى، ركضت والدة الطفلة من الباب الأمامى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقالت والدة الطفلة، شيرا إلياهو: "رأيت سروالها ملطخًا بالدماء، ثم خلعته ولاحظت وجود خدوش".

فيما لم تصب الطفلة الصغيرة بجروح خطيرة.