لتسهيل الدردشة.. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - والآن لم يعد تسجيل أرقام الأشخاص على الهاتف لمراسلتهم أمرًا ضروريًا، فقد أتاح التطبيق ميزة جديدة تمكن من الدردشة مع جهات غير مسجلة فى الهاتف.

وتمكن التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة فى الاستخدام التلا ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكى، بحسب ما نقلته "العربية".

وتسمى التقنية الجديدة بـ "Click to Chat" أو "اضغط المحاثة"، والتى تهدف لإجراء حوارات الددردشة مع أى شخص أو شركة دون أى يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلًا فى دليل الهاتف الذكى، بشرط ان يتوافر حساب واتساب على كلا الجانبين.

وتعمل وظيفة "Click to Chat" على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأى حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق واتساب فى المتصفح.