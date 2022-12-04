مشهد نادر الحدوث.. الحوت الأحدب العملاق يظهر قبالة السواحل الفرنسية (فيديو)

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والتقطت إحدى الغواصات لقطات للحوت الضخم وهو يسبح بين الغواصين ويخرق السطح مرة أخرى، مع زعانفه الصدرية التى تمر على بعد بوصات قليلة من الغواصة، وظل الحوت مع الغواصين لمدة ساعة تقريبًا قبل أن يفترق، وظل قريبًا للغاية من المجموعة، مما اضطرهم إلى تجنب زعانفه الضخمة أثناء تحركه حولهم.
وأشارت السيدة جرانت من كونا هاواى إلى أنه فى حين أن الحيتان لا تشكل أى ضرر للبشر، فإن هذه المواجهات لا تزال خطيرة بسبب حجمها الهائل.
وتابعت: "يجب أن نكون حذرين، فقط بسبب حجمها حتى ضربة على زعنفه الذيل يمكن أن تكون خطرة على الإنسان، يمكن أن يصل طول الجيتان الحدباء إلى 62 قدمًا ووزنها إلى 53 طنًا.
وأضافت: "مثل هذا المواجهات نادرة جدًا، ولم يحدث لها سوى بضع مرات فى حياتها المهنية، التى استمرت لعقد من الزمن كغواصة".
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