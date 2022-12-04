ميزة غير مسبوقة فى ساعة هواوى الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

يذكر أنه تم تأجيل الكشف عن ساعة هواوى الجديدة لموعد غير محدد، علمًا بأنه كام مقررًا إطلاقها ضمن عرض كان مجدولًا فى الثانى من ديسمبر الجارى.

وأوضح الفيديو الذى نشره موقع "The Register" المتخصص فى الأخبار التقنية، مميزات وتصميم ساعة هواوى، فهى مزودة بحجرتين لحفظ السماعات، وشحنها فى نفس الوقت.

ولا تزال المعلومات المتعلقة بالساعة قليلة حتى الآن، خاصة بالنسبة لعمر بطاريتها، إلا أنه من المتوقع أن تعمل الساعة الجديدة بنظام التشغيل الخاص بهواوى "هارمونى".

وتتميز الساعة التى تنتمى إلى العائلة "جى تى"، بتصميم دائرى أنيق مع مؤشر يظهر مستوى البطارية بالنسبة للسماعات، وحزام جلدى فاخر، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ورجح خبراء أن تكون بطارية المنتج الجديد قوية لأنها ستتولى مسؤولية تشغيل السماعات وكذلك الساعة.