طائر مشاغب يلقى أصص النباتات على المارة فى الشوارع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعتاد الطائر المشاغب على إسقاط "أصص" النباتات من الشرفة على طريق مزدحم. وأصدر مجلس المدينة تحذيرا لدى السكان والمواطنين، بسبب تصرف الطائر المشاغب الذى يلقى النباتات من الشرفة لتسقط على ممر المشاة. ورصد الفيديو الطائرة وهو يسقط النباتات من طوابق عدة بمبنى سكنى فى فليندرز وتتساقط بين المارة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" . ولم يتفاجأ السكان بسبب ذلك التصرف الزعق، بسبب تعودهم على التصرفات الغريبة والجنونية للطيور.

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