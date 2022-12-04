لمنافسة سامسونج وهواوى.. أوبو تطرح هاتفا جديدا قابلا للطى

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف أوبو الجديد بمزايا وإمكانيات فائقة تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وهواوى. ويتمتع الهاتف الذى يحمل اسم "Oppo Find N2 Flip" بتصميم صدفى أنيق، ويتم الكشف عنه خلال الشهر الجارى فى حدث ضخم. ويُطرح الهاتف بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.8 بوصة بالإضافة إلى شاشة خارجية ضخمة يبلغ قياسها 3.26 بوصة. ويزود الهاتف بكاميرا أمامية ذات دقة 32 ميجابيكسل موجودة بالشاشة الأمامية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للتصوير الفائق بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة أخرى بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف "Oppo Find N2 Flip" ببطارية كبيرة يبلغ سعتها 4300 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السربع بقوة 44 وات.

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