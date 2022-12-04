أخلاقنا الجميلة.. آداب المائدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب يجب مراعتها عند تناول الطعام.

وتعد آداب الطعام من الآداب المتعلقة بالسلوك الإنسانى والذوق العام، عند تناول الطعام فى المطاعم أو العزومات، بسبب تعبيرها عن الصورة الحضارية للإنسان وبيئته الاجتماعية.

وعلى الأفراد المتناولين الطعام عدم ذمه أو إصدار صوت وقت المضغ، لأن ذلك يسبب إزعاجا لدى الآخرين.

كما يجب عدم فتح الفم الممتلئ بالطعام، أو تناول المشروبات وقتها، حتى لا تترك بواقى الطعام أثرا على الأكواب.

ولا ينصح بخلط أنواع متنوعة من الطعام فى الطبق، ولا بد من الخلط على قدر معلقة، كما يجب قطع الطعام إلى قطع مناسبة لحجم الفم أو ملء الشوكة أو الملعقة بأكثر مما تستطيع.

ونصح الخبراء بعدم ترك بقايا الطعام فى الطبق بعد الانتهاء من تناوله، وعدم إثارة الإشمئزاز فى حالة تناول أطعمة غير شهية أو غريبة.

وعند استعمال أعواد الأسنان، لا يجب استخدامها أثناء الجلوس على المائدة، بل الذهاب إلى الحمام فى حالة علق بقايا الطعام بالأسنان.