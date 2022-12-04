بسبب قلة الحركة وتهديد البيئة.. إعلان البيض المقلى يثير غضب الأسبان

جدة - نرمين السيد - واعتقد الإسبانيون أن إعلان بيع البيض المقلى الجاهز يهدد البيئة ويشجع على الكسل.

ويبيع سوبر ماركت "ميركادونا" زوجا من البيض المقلى وذلك فى عبوة بلاستيكية قابلة للتسخين بالميكروويف بسعر يبلغ 1.80 يورو، وذلك وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وعلقت بلانكا روبيال، واحدة من جمعية "أصدقاء الأرض" البيئية، على ذلك المنتج، مشيرة إلى أنه سيساهم فى إنتاج المزيد من المخلفات البلاستيكية وخصوصا أنه المواطن فى إسبانيا يطرح 34 كيلوجراما من المنتجات البلاستيكية سنويا.

وهاجم رواد السوشيال ميديا ذلك المنتج فى إسبانيا بسبب سعره الباهظ بالإضافة إلى أنه ليس صديق للبيئة، كما أنه يشجع على الكسل ولا يساعد فى الحركة.

وقالت صحيفة "ذا لوكال"، إن ثمن المنتج يعادل سعر "دزينة" من البيض غير المقلى فى محلات البقالة بإسبانيا.

يذكر أن إسبانيا بها قانون النفايات البلاستيكية، والذى يحظر التغليف البلاستيكى للفواكه والخضراوات إذا كان وزنها أقل من 1.5 كيلوجرام.